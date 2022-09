Alcaraz ist nun der jüngste Grand-Slam-Champion seit Rafael Nadal 2005 und die jüngste Nummer eins der Welt seit Einführung des ATP-Rankings im Jahr 1973.

"Wenn man einmal die Nummer eins ist, ist es nicht vorbei und man hört auf", fügte Ferrero an.

Man müsse "weiter arbeiten und bei den Turnieren auf einem hohem Niveau spielen, um weiter zu gewinnen", so der Spanier, der 2003 bei den US Open selbst den Sprung auf Platz eins in der Weltrangliste schaffte.

Auch Alcaraz zeigte sich entschlossen, sich weiter zu verbessern. "Ich werde nach diesen unglaublichen zwei Wochen wieder hart arbeiten", sagte er: "Ich habe Hunger auf mehr."

(SID)

