Das Duell zwischen dem Spanier Alcaraz (19) und dem Italiener Sinner (21), zwei der verheißungsvollsten Youngster der Tennistour, dauerte 5:15 Stunden und war damit die zweitlängste der Turniergeschichte. Länger (5:26 Stunden) duellierten sich nur der Schwede Stefan Edberg und der US-Amerikaner Michael Chang vor 30 Jahren.

"Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe", sagte Alcaraz: "Ich glaube immer an mich. Das Match war auf einem unglaublichen Niveau."

Für Alcaraz stand bisher die Bestmarke bei Majors beim Erreichen des Viertelfinals - sowohl in New York im vergangenen Jahr als auch in diesem Sommer in Paris schaffte er dies. Nun geht es dank seiner herausragenden Kämpferqualitäten am Freitag im Duell mit Publikumsliebling Frances Tiafoe aus den USA um den Finaleinzug.