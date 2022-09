Frances Tiafoe präsentierte sich gegen Andrey Rublev mit dem Publikum im Arthur Ashe Stadium im Rücken als der konzentriertere und variablere Spieler - so erarbeitete sich der US-Amerikaner in den Tiebreaks der ersten beiden Sätze jeweils komfortable Führungen heraus, die er in Satzgewinne ummünzte (7:3/7:0).

Breakchancen waren lange Mangelware; das erste Break des gesamten Spiels gelang Tiafoe erst zum 4:3 im dritten Satz. Rublev, der zuvor schon mit sich, der Welt und dem Schicksal haderte, war beim folgenden Seitenwechsel in Tränen aufgelöst und weinte in sein Handtuch.

"Ich kenne ihn gut - er kämpft, er fightet, aber in dem Moment sah er keinen Ausweg", sagte Eurosport-Experte Mischa Zverev: "Das ist schlimm für einen Tennisspieler, wenn man auf so einer großen Bühne steht, wieder Viertelfinale und man merkt: Mein Spiel reicht nicht aus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das schlimmste Gefühl für einen Tennisspieler."

Nach 2:36 Stunden verwandelte Tiafoe seinen ersten Matchball zu seinem größten Karriere-Erfolg. "Das ist wild, das ist verrückt", sagte er noch auf dem Platz. "Ich fühle mich hier wie zuhause, für euch will ich mein Bestes geben", sagte er den Fans im größten Tennis-Stadion der Welt mit knapp über 15.000 Plätzen.

Tiafoe eifert Roddick nach

Tiafoe, der im Achtelfinale überraschend Rafael Nadal bezwungen hatte , hatte nach 2019 bei den Australian Open überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere den Sprung in die Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam geschafft.

Bei den US Open war er 2020 und 2021 jeweils im Achtelfinale gescheitert. 2022 hat er in New York erst einen Satz (gegen Nadal) abgegeben. "Er hat jetzt seine Grenzen auf dem Platz gefunden - und in dem Bereich spielt er unfassbar gut", lobte Zverev den Überraschungshalbfinalisten.

Im Halbfinale geht es nun gegen den Sieger der Night Session zwischen Jannik Sinner (Italien/Nr. 11) und Carlos Alcaraz (USA/Nr. 3). Letzter US-amerikanischer Sieger in New York war Andy Roddick 2003. "Es sind noch zwei Matches zu gehen", sagte Tiafoe den US-Fans.

Tiafoe mit toller Story

Tiafoe liefert seinen Fans eine besondere Aufsteiger-Geschichte. Als Sohn von Einwanderern aus Sierra Leone kämpfte er sich aus einfachen Verhältnissen auf die große Bühne.

Sein Vater Frances Tiafoe Sr. begann in den 90er Jahren beim Junior Tennis Champions Center in der Region Washington D.C. als Tagelöhner - dort trainierte sein Sohn täglich stundenlang, der nun auch auf der Grand-Slam-Bühne endgültig durchstartet.

"Ich schau ihm total gerne zu, er hat eine tolle Energie - mit der Geschichte im Hintergrund, wo er herkommt. Er bewegt sich gigantisch und spielt einfach attraktives Tennis", meinte die deutsche Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport.

Rublev verliert sechstes Grand-Slam-Viertelfinale

Rublev, zu Saisonbeginn die Nummer fünf der Welt und aktuell an Position elf gerankt, hatte sich in den Runden zuvor gegen die Hochkaräter Denis Shapovalov und Cameron Norrie durchgesetzt.

Der Russe blieb nun jedoch schon im sechsten Anlauf in einem Grand-Slam-Viertelfinale glücklos. Bei den US Open war er bereits 2017 und 2020 in dieser Runde gescheitert, ebenso 2020 und 2022 bei den French Open sowie 2021 bei den Australian Open.

