Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 17) war im September 2018 die Nummer vier der Welt, konnte sich aber nicht dauerhaft unter den Top-Spielerinnen festsetzen. In dieser Saison, die mit einer Erstrundenniederlage bei den Australian Open denkbar schlecht begonnen hatte, schaffte sie wieder den Anschluss.

Erst triumphierte Garcia auf Rasen in Bad Homburg, dann gewann sie in Warschau auf Sand und zuletzt in Cincinnati auf Hardcourt.

Gegen Alison Riske-Amritraj (USA/Nr. 29) hatte sie alle drei bisherigen Duell jeweils in zwei Sätzen verloren. Mit dem Selbstbewusstsein durch die jüngsten Erfolge ließ sie nun keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

Garcia gehört mittlerweile zu den Favoritinnen auf den Turniersieg in New York. Zwei Grand-Slam-Titel hat sie bereits gewonnen - allerdings im Doppel. 2016 und in diesem Jahr siegte sie mit ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic bei den French Open in Paris.

"Ich wollte bereit sein, mein Spiel spielen. Das ist mir gelungen", sagte Garcia, "auch wenn der erste Satz nicht gerade großartiges Tennis war, ehrlich gesagt." Die 28-Jährige meinte über ihren Lauf: "Ich ziehe einfach durch, auch wenn ich mich mal nicht so gut fühle."

(mit SID)

