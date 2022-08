Cornet raubte Raducanu auch mit ihren Stopps den Nerv und setzte sich letztlich sicher durch. 2021 hatte Raducanu völlig überraschend mit einem Finalsieg gegen Leylah Fernandez den Titel geholt.

Auch Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina erwischte es diesmal bereits zum Auftakt.

Die 23 Jahre alte Kasachin unterlag Clara Burel, einer Landsfrau von Cornet, 4:6, 4:6.

Souverän blieb dagegen Titelfavoritin Iga Swiatek.

Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Dienstag in 1:06 Stunden 6:3, 6:0 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch und zog in die zweite Runde ein.

In Wimbledon war Swiatek bereits in der dritten Runde gescheitert - mit einer Niederlage gegen Cornet.

