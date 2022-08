"Er packt einfach sein Zeug zusammen", wunderte sich unter anderem die Tennis-Expertin Naomi Broady bei "BBC 5 Radio".

"Er packt seine Schläger und ein Handtuch ein und gibt sein verschwitztes Shirt an einen Zuschauer. Das ist ein Shirt, das ich nicht haben wollen würde. Weiß er, dass das Spiel noch läuft?"

So kommentierte Broady die merkwürdigen Szenen beim Stand von 0:6, 6:7, 0:5 aus Sicht des 33 Jahre alten Franzosen, der mal wieder einen mehr als zweifelhaften Auftritt hinlegte.

Schon zu Beginn wollte so gar nichts laufen beim ehemaligen Weltranglisten-18., der mittlerweile auf Rang 164 abgerutscht ist. In nur 18 Minuten war der erste Satz 0:6 verloren; Paire machte nur acht Punkte, dabei keinen bei Aufschlag Norrie und schlug lediglich einen Winner bei 16 vermeidbaren Fehlern.

Paire legt sich mit Schiedsrichter an

Im zweiten Durchgang spielte Paire dann zumindest etwas mit, verlor aber den Tiebreak klar (1:7).

Zwischendrin legte er sich mit Schiedsrichter Carlos Bernardes an; sein Landsmann hatte ihm bei einer Spielunterbrechung - eine Zuschauerin war in der Hitze ohnmächtig geworden - untersagt, ein "Meeting" mit seinem Trainer zu halten.

So setzte sich Paire, nachdem er fertig gemault hatte, kurzerhand in einer Ecke des Courts 11 in den Schatten.

Paire serviert Aufschlag von unten ins Netz

In Satz drei hatte Paire, der zwischendrin auch mal einen Aufschlag von unten ins Netz servierte, wieder wenig zu melden. Diesmal dauerte es 19 Minuten, bis Norrie mit 6:0 den Sieg unter Dach und Fach hatte.

Weitere Indizien des fatalen Auftritts: 13 Doppelfehler und insgesamt 57 unforced errors.

