Tiafoe egalisierte die Bestmarke im ersten Satz (8:6) und brach den Rekord nur wenige Stunden später, als er den Tiebreak im vierten Satz 7:5 gewann.

Die Tiebreak-Bilanz des 24-Jährigen bei diesen US Open von 8:0 - ein Rekord!

Ad

Überhaupt ist die Nummer 26 der Weltrangliste der erste Spieler in Flushing Meadows seit 1970, der während einer US Open acht Tiebreaks gewinnen konnte.

US Open Kein Happy End für Nadal - Alcaraz und Ruud verbauen den Weg VOR 4 STUNDEN

Bereits in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Marcos Giron behielt er in der entscheidenden Phase des Satzes die Nerven.

Zudem blieb er in den Tiebreaks gegen Jason Kubler in Runde zwei (2), gegen Diego Schwartzman in Runde drei (1) und gegen Andrey Rublev im Viertelfinale (2) siegreich.

Und auch gegen Carlos Alcaraz stellte er seine Nervenstärke zwei Mal unter Beweis.

Überragende Punktebilanz für Tiafoe im Tiebreak

Noch beeindruckender ist die Punktebilanz in diesen acht Tiebreaks: Tiafoe gewann 59 der Ballwechsel und verlor lediglich 26 - setzte sich im Durchschnitt also mit über vier Punkten Vorsprung durch.

Gegen Giron und Rublev siegte er sogar zu null, musste nur gegen Schwartzman (9:7) und im ersten Satz gegen Alcaraz (8:6) in die "Verlängerung".

Somit verlässt Tiafoe die US Open 2022 trotz seiner Niederlage im Halbfinale gegen Alcaraz ungeschlagen - zumindest in den Tiebreaks.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alcaraz ringt Tiafoe nieder und macht Final-Duell um Nummer eins klar

Die Entscheidung - Alcaraz nutzt vierten Matchball gegen Tiafoe

US Open Perfekter Lob aus dem Lauf - Alcaraz überlistet Tiafoe VOR 6 STUNDEN