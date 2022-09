Iga Swiatek bleibt das Maß aller Dinge im Damen-Tennis. Die 21 Jahre alte Polin gewann in New York die US Open in bemerkenswerter Manier und festigte damit ihre beeindruckende Führung in der Weltrangliste: Mit nunmehr 10.365 Punkten hat sie doppelt so viele Zähler wie die neue Weltranglistenzweite Ons Jabeur (5090).

Sie ist zudem die erste Frau seit Angelique Kerber 2016, die in einem Jahr zwei Grand-Slam-Turniere gewinnt. "Das ist jetzt ihr Moment, sie muss das jetzt einfach nur genießen", sagte die Deutsche am Eurosport-Mikrofon über ihre "Nachfolgerin": "Sie war nicht die Favoritin vor dem Turnier, hat sich zu Beginn nicht gut gefühlt und sich dennoch durchgekämpft."

Swiatek legte in ihrem dritten Grand-Slam-Finale mächtig los, setzte Jabeur mit ihrer Returnstärke unter Druck, fand schnell die richtige Länge in ihren Grundlinienschlägen und stellte schnell bei nur zwei Gegenpunkten auf 3:0.

Der Tunesierin Jabeur, die im Wimbledon-Finale der Kasachin Elena Rybakina unterlegen war, gelang zwar das Rebreak zum 3:1, verlor in der Folge aber erneut ihren Aufschlag und musste nach nur 30 Minuten den ersten Satz verloren geben (2:6).

Jabeur findet kein Mittel - Swiatek gewinnt Satz eins

Kerber: Swiatek spielt "perfektes Tennis"

"Sie spielt perfektes Tennis", analysierte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber am Eurosport-Mikrofon die Leistung der Polin: "Sie bewegt sich unglaublich heute - ihre Beinarbeit: Hut ab!"

Jabeur versuchte ihre Taktik umzustellen, kam aber weiter mit der Returnstärke ihrer Gegnerin nur schwer zurecht. "Sie probiert alles, versucht mutig zu sein, aber Iga hat auf alles eine Antwort. Sie spielt perfektes Tennis", sagte Kerber. Schnell stand es so auch im zweiten Satz 3:0.

Jabeur am Boden! Swiatek spielt Weltklasse-Tennis

Analog zu Durchgang eins kam Jabeur erneut auf 2:3 heran. Die Tunesierin gestaltete die Ballwechsel nun offener und kam auch bei Swiateks Aufschlägen mehr und mehr zu freien Punkten.

Geht doch! Jabeur breakt sich in Satz zwei zurück ins Match

Swiatek - Jabeur: Zweiter Satz viel ausgeglichener

Die 28-Jährige versuchte die Ballwechsel abzukürzen und noch mehr Power in ihre Schläge zu legen - ein Risiko, dass sich auszahlte: nach drei Breaks in Serie war Jabeur mit dem Aufschlaggewinn zum 4:4 zurück im Match.

Im folgenden Aufschlagspiel der Polin ging es mehrfach über Einstand, Swiatek wehrte zwei Breakchancen ab. Die Spannung nahm zu. Bei 5:4 und Aufschlag Jabeur war Swiatek bei 30-30 nur noch zwei Punkte vom Titel entfernt, die Tunesierin bewies jedoch starke Nerven und glich aus (5:5).

Damen-Finale gewinnt an Klasse - Jabeur jubelt am Boden

Bei 6:5 hatte Swiatek ihren ersten Matchball - Jabeur wehrte ab und rettete sich in den Tiebreak. Dort machte Swiatek dann aber alles klar. "Hut ab vor ihr, sie hat das wirklich beeindruckend gehandelt", sagte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

Die Weltranglistenerste bestritt ihr zehntes Finale auf der Tour in Serie erfolgreich und ist die erste US-Open-Siegerin ihres Landes seit Einführung des Profitennis 1968. In direkten Duellen mit Jabeur steht es nun 3:2.

Am Sonntag (22.00 Uhr live bei Eurosport 1 im Free-TV, im Livestream bei discovery+ und im Liveticker bei Eurosport.de) geht das letzte Major des Jahres dann mit dem mit Spannung erwarteten Finalduell bei den Männern zu Ende. Das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz und der norwegische Aufsteiger Casper Ruud haben beide nicht allein die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Triumph - der Gewinner springt auch an die Spitze der Weltrangliste.

