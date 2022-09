Knapp drei Wochen ist es her, dass Angelique Kerber eine Karrierepause angekündigt hat. Der Grund ist ein freudiger: Die 34-Jährige ist schwanger, erwartet ihr erstes Kind. Bei Eurosport trat die Kielerin am Samstag nun Gerüchten um ein Karriereende entgegen.

"Ich höre noch nicht auf, ich komme auf jeden Fall wieder!", sagte Kerber im Eurosport-Studio, bevor sie das US-Open-Finale zwischen Iga Swiatek und Ons Jabeur co-kommentierte.

Eigentlich hätte sie sogar gerne bei den US Open aufgeschlagen, verriet Kerber, trotz Schwangerschaft. "Ich wollte New York unbedingt spielen, hatte auch das Okay, aber ich habe gemerkt, dass ich müde war, schlapp. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also habe ich mich entschieden, dass Zwei gegen Eins nicht fair ist", sagte Kerber.

Es gehe ihr aktuell "sehr gut". "Ich genieße die Schwangerschaft, ich versuche jeden Moment zu nutzen und habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für andere Projekte", erzählte sie.

Kerber kann es "kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen"

Dennoch könne sie es "kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und alle Gesichter wiederzusehen". Bereits Ende August hatte Kerber die Olympischen Spiele in Paris 2024 als Ziel ausgegeben.

Mit Eurosport blickte die Kielerin aber auch schon auf ihre erfolgreiche Karriere bis dato zurück. Drei Grand-Slam-Titel hat die 34-Jährige gewinnen können. Dem Triumph bei den Australian Open 2016 folgten die Siege in New York 2016 und Wimbledon 2018.

"Wenn ich mir die Bilder anschaue, ist es, als wäre es gestern gewesen, da blüht mein Herz auf. Es ist schon sehr emotional, wenn ich die Bilder sehe", sagte sie.

Bis zu ihrem ersten Grand-Slam-Erfolg im Alter von 27 Jahren habe sie hart kämpfen müssen.

Kerber dankt Serena Williams

"Ich habe immer dran geglaubt, auch wenn ich auch mal Selbstzweifel hatte oder auch mal in einem Loch saß und mich gefragt habe: Okay, wie komme ich da jetzt wieder raus? Aber ich habe so lange gearbeitet, bis ich es geschafft habe", erklärte sie und dankte auch der Bundestrainerin und Eurosport-Expertin Barbara Rittner für ihre Unterstützung: "Wir hatten eine unfassbar schöne Zeit zusammen, die wir alle nie vergessen werden."

Kerber dankte auch Serena Williams, die in New York im Alter von 40 Jahren ihre Karriere beendet hat. "Ich habe bis in die Nacht Serena geschaut und sie ist schon eine Inspiration für mich - wie viel Leidenschaft sie einbringt, wie viel Herzblut", sagte Kerber: "Ich muss ihr auch danken, weil ich mit meine besten Matches meiner Karriere gegen sie gespielt habe. Sie ist ein Champion, eine Legende und wird auf jeden Fall ihren Weg gehen."

In Jule Niemeier, die nach ihrer Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon nun das Achtelfinale in New York erreichte, erkannte Kerber indes das Potenzial, in ihrer Fußstapfen zu treten. "Die Jule ist sehr cool, die macht ihr Ding", sagte die ehemalige Nummer eins der Welt: "Sie war so kurz davor, Iga Swiatek zu schlagen. Ich glaube, sie hat daraus viel gelernt und sie wird ihre Chance definitiv noch bekommen."

