Michelle Obama, Tiger Woods, Rafael Nadal - sie alle huldigten in den Sozialen Medien der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin, die mit ihrem starken Auftritt in der 3. Runde der US Open 2022 gegen Ajla Tomljanović (5:7, 7:6, 1:6) ein würdiges Karriere-Ende hinlegte.

Am Samstag outete sich auch John McEnroe im Eurosport-Interview erneut als großer Williams-Fan und zeigte sich geflasht von der Serena-Mania der vergangenen Tage in New York.

"Ich komme seit 45 Jahren hier her und ich habe noch nie eine solche Atmosphäre erlebt wie bei ihren drei Matches", meinte der 63-Jährige verblüfft.

Serena Williams habe mit ihrer Schwester Venus, selbst siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, für inspirierende Storys gesorgt.

McEnroe von Williams-Schwestern inspiriert

"Das zwei afroamerikanische Frauen aus Compton, Kalifornien, einer taffen Gegend, so etwas Großartiges schaffen - so eine Story gibt es vielleicht einmal alle 100 Jahre", meinte McEnroe.

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger betet dafür, "dass das eine Tür öffnet für viele, die es sich nicht leisten können, diesen Sport auszuüben. Ich hasse es zu sagen, aber es ist sehr teuer, sich diesen Traum zu erfüllen."

Die Story der Williams-Schwestern zeige jedoch: "Dein Traum kann sich erfüllen. Es ist unglaublich. Ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten Jahren mehr soziale Inklusion erleben werden."

Tomljanović als Party-Crasher

"Johnny Mac" meinte zudem, dass Williams' Reise in New York wohl noch weitergegangen wäre, hätte Tomljanović nicht eine solch hervorragende Leistung hingelegt.

"Ich habe sie noch nie so gut spielen sehen. Das ganze Stadion war gegen sie, aber sie hat eine großartige, mutige Leistung geboten. Respekt dafür, Ajla", sagte McEnroe.

Williams habe es hingegen versäumt, den Sack früher zuzumachen. "Sie war 5:3 im ersten vorne - den Satz hätte sie gewinnen müssen", meinte der Tennis-Experte: "Im zweiten war sie 4:0 vorne - und musste noch in den Tiebreak. Das hat es sie ganz offensichtlich gekostet. Ihr ist der Sprit ausgegangen."

John McEnroe von Serena Williams beeindruckt

Es sei dennoch atemberaubend gewesen, dabei zuzusehen, wie Williams nicht aufgegeben habe.

"Wie sie selbst bei 1:5 und Matchbällen gegen sich noch daran geglaubt hat, dieses Spiel zu gewinnen, ja noch das Turnier zu gewinnen. Und man selbst hat gedacht: Ja, warum eigentlich nicht? Das ist dieser unbändige Wille, der sie immer ausgemacht hat", zollte McEnroe der Grande Dame des Tennissports großen Respekt: "Sie hat sich wirklich bestmöglich verkauft und mit Stil verabschiedet."

Nun sei es jedoch Zeit für ein neues Kapitel. McEnroe traut zum Beispiel der 18-jährigen Cori "Coco" Gauff zu, das Zepter der Williams-Schwestern im US-Tennis zu übernehmen: "Sie hat das drauf."

In New York stünden nun andere im Fokus - und das sei auch gut so.

McEnroe: "Bisher waren es die Serena Open - und jetzt fangen die US Open an."

