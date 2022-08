Er habe versucht, seinen Gegner "auszublenden und nur den Tennisball zu spielen. Ich habe wirklich versucht, ihn überhaupt nicht anzusehen. Und ich glaube, das hat mir geholfen", erklärte Kyrgios weiter.

Dabei gab der 27-Jährige auch Einblicke in die enge Freundschaft mit seinem Landsmann: "Ich habe das Gefühl, dass es zwei oder drei Spieler gibt, mit denen ich nach dem Tennis in Kontakt bleiben werde, bis ich wahrscheinlich sterbe, um ehrlich zu sein, und Thanasi ist einer von ihnen."

Daher sei es im "sehr schwer" gefallen, gegen Kokkinakis zu spielen.

"Als ich unsere Namen sah, war das sehr bedauerlich. So wie ich spiele, die Ziele, die ich habe, hatte ich das Gefühl, dass ich in diesem Turnier auch eine wirklich gute Chance habe. Als ich seinen Namen sah, hatte ich ein Wechselbad der Gefühle", meinte Kyrgios zur Auslosung.

Kyrgios und Kokkinakis auch im Doppel am Start

Der Wimbledon-Finalist ergänzte: "Es ist, wie es ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich ziemlich professionell damit umgegangen bin, die ersten Sätze waren ziemlich fehlerfrei." Dennoch habe Kokkinakis auch Chancen gehabt. "So wie sein Körper ist, so wie er sich körperlich hält und sein Glaube, ein Match nach dem anderen zu spielen - ich habe das Gefühl, dass er eine wirklich gute Chance hatte, in der Auslosung weit zu kommen", erklärte der Australier.

Doch gegen Kyrgios war Kokkinakis am Ende chancenlos. Schon bald stehen die beiden bei den US Open jedoch erneut zusammen auf dem Platz - dann aber als Team im Doppel. Zum Auftakt bekommen es Kyrgios/Kokkinakis dabei mit dem französisch-italienischen Duo Hugo Gaston und Lorenzo Musetti zu tun.

