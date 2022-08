Hinterher entschuldigte sich die US-Open-Siegerin von 2019 bei ihrem Ausrüster für die Aussage und erklärte: "Ich habe versucht, ihn (den Schiedsrichter, Anm. d. Red.) davon zu überzeugen, mir die Toilettenpause nicht wegzunehmen, weil ich weiß, dass wir nur zwei bekommen. Er war sehr nett und sagte, es sei völlig in Ordnung. Ich hätte mich definitiv anders ausdrücken können."

Sie entschuldige sich "also bei allen, die ich nicht respektiert habe. Ich liebe Nike und ich hoffe, dass ich für den Rest meines Lebens mit ihnen zusammenarbeiten kann."

Ad

Das Kleid habe sie "nur bei einigen Vorhänden gestört. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es ein bisschen hochkam. Natürlich hat der Wind nicht geholfen", meinte Andreescu weiter.

US Open Paukenschlag - Tsitsipas scheitert an der Nummer 94 der Welt VOR 3 STUNDEN

Die 22-Jährige hatte bereits bei ihrem großen Triumph in New York vor drei Jahren in Nike gespielt. Damals besiegte Andreescu im Endspiel überraschend Superstar Serena Williams 6:3, 7:5.

Seither blieb die Kanadierin aber ohne weiteren WTA-Titel. In Flushing Meadows tritt Andreescu in diesem Jahr ungesetzt an. In der zweiten Runde trifft sie auf Beatriz Haddad Maia (Brasilien/Nr. 15).

Das könnte Dich auch interessieren: Beim Comeback in New York: Thiem verliert gegen "Lieblingsgegner"

Die Arena kocht - die besten Szenen zum Williams-Sieg

US Open Furioser Auftakt der Williams-Festspiele - Superstar nimmt erste Hürde VOR 3 STUNDEN