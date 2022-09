Der Sonntag bei den US Open in New York steht ganz im Zeichen des Endspiels der Herren. Im Arthur Ashe Stadium spielt Casper Ruud gegen Carlos Alcaraz

Der Norweger hat bereits bei den French Open in Paris das Endspiel erreicht. Dort war er allerdings gegen Rafael Nadal aus Spanien chancenlos.

Alcaraz stand noch nie in einem Grand-Slam-Finale. Selbst der Halbfinaleinzug in Flushing Meadows war für den Spanier eine Premiere bei einem Major.

Eurosport berichtet vom Finale der Herren im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+.

Der 14. Turniertag im Liveticker:

Match und Ergebnis:

ab 22:00 Uhr: Casper Ruud (NOR/5) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Zum Liveticker | Livestream bei discovery+

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

Hallo liebe Tennis-Fans, von 29. August bis 11. September begleiten wir die US Open täglich für Euch hier im Liveticker. Dazu präsentieren wir auf Eurosport.de Videos, Interviews, Hintergrundberichte und Ausblick - viel Spaß dabei.

