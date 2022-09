Mit Jule Niemeier tritt die letzte Deutsche im Einzelwettbewerb am sechsten Turniertag in New York an. Die 23-Jährige bekommt es mit der Chinesin Qinwen Zheng zu tun.

Auf dem Center Court schlägt zudem der an Position drei gesetzte Nachwuchsstar Carlos Alcaraz im zweiten Match des Tages auf.

Garbiñe Muguruza, Denis Shapovalov, Andrey Rublev und Belinda Bencic dürfen in der Day Session ebenfalls auf den Court.

Eurosport berichtet live im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+.

Der 6. Turniertag im Liveticker:

Die wichtigsten Matches und Ergebnisse:

ab 17:00 Uhr: Garbiñe Muguruza (ESP/9) - Petra Kvitova (CZE/21)

ca. 20:00 Uhr: Jenson Brooksby (USA) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

ca. 20:00 Uhr: Denis Shapovalov (CAN/19) - Andrey Rublev (---/9)

danach: Karolina Pliskova (CZE/22) - Belinda Bencic (SUI/13)

ca. 21:00 Uhr: Jule Niemeier (GER) - Qinwen Zheng (CHN)

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

Hallo liebe Tennis-Fans, von 29. August bis 11. September begleiten wir die US Open täglich ab 17:00 Uhr für Euch hier im Liveticker. Dazu präsentieren wir auf Eurosport.de Videos, Interviews, Hintergrundberichte und Ausblick - viel Spaß dabei.

