Rafael Nadal hatte versucht, einen Ball gegen die Laufrichtung mit der Rückhand noch zu erreichen. Dabei touchierte sein Schläger den Boden und sprang ihm mit einiger Power ins Gesicht zurück - ein Cut auf der Nase war das eindrückliche Ergebnis.

"Ein absoluter Ausnahmefall, dass der Schläger so abspringt und genau die Nase trifft - so etwas habe ich noch nie gesehen", analysierte Eurosport-Experte Álex Corretja das Geschehen ungläubig.

"Es war sehr schmerzhaft", berichtete Nadal nach dem Spiel über seinen Fauxpas beim Stand von 3:0 im vierten Satz, der eine Behandlungspause nach sich zog. Die Pressekonferenz absolvierte Nadal mit einem breiten Pflaster auf der Nase.

Er habe sich kurzzeitig nicht wohl gefühlt danach ("a bit out of the world"), musste sich hinlegen, um die Blutung zu stoppen.

Nadal gesteht nach Nasen-Malheur: "Es war ein Schock"

Nadal fürchtete: "Dachte, Nase ist gebrochen"

"Ich dachte zuerst, die Nase ist gebrochen", gab der 36-Jährige zu und nur vorsichtig Entwarnung: "Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber sie wird sicher noch anschwellen."

Gegen Fognini, gegen den er 2015 in der 3. Runde der US Open nach 2:0-Satzführung eine seiner schmerzhaftesten Niederlagen bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt erlitten hatte (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6), lief es diesmal zu Beginn überhaupt nicht für den Spanier.

Unfassbarer Schlag - Nadal reißt die Fans von den Sitzen

Nadal vor Vintage-Duell

2:6, 2:4 hieß es Mitte des zweiten Satzes. "Ich spiele zu ängstlich", hörte man ihn zu seiner Box sagen. "Ich war eineinhalb Stunden nicht konkurrenzfähig", meinte Nadal später.

Sportlich wurde es danach allerdings besser, so dass es nun in der 3. Runde gegen den ebenfalls 36 Jahre alten Richard Gasquet (Frankreich) zum Vintage-Duell kommt - wenn Nadals Nase mitspielt.

Nadal scherzt nach Fauxpas: "Ist mir schon mit Golfschläger passiert"

