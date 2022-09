Im Halbfinale geht's für Ruud nun gegen den Gewinner der Partie in der Night Session zwischen Nick Kyrgios (Australien/Nr. 23) und Karen Khachanov (---/Nr. 27).

"Der Start war besser als ich es erwarten konnte", freute sich Ruud über seinen Blitzstart: "Ende des zweiten Satzes wurde ich ein bisschen nervös, weil alles fast schon zu leicht ging. Aber man kann nicht so einfach übers Wasser gehen. Also musste ich mich ein bisschen beruhigen und dann lief es wieder."

Berrettini präsentierte sich zu Beginn wie von der Rolle; der Aufschlag klemmte, die Beinarbeit passte nicht, während bei Ruud nahezu alles gelang. "Er steht nicht richtig zum Ball", kritisierte Mischa Zverev den Wimbledon-Finalisten von 2021 am Eurosport-Mikrofon.

Nach knapp 50 Minuten hatte sich der Norweger eine 6:1, 5:1-Führung herausgearbeitet, so dass sich die Zuschauer im größten Tennis-Stadion der Welt verwundert die Augen rieben. Ruud ging dabei immer wieder ans Netz vor, überraschte Berrettini mit seinen flinken Angriffen und tollen Reaktionen im Volleyspiel.

Berrettini wacht erst im zweiten Satz auf

"Ist das Casper Ruud oder der norwegische Stefan Edberg?", fragte Zverev bei Eurosport ungläubig. Mitte des zweiten Durchgangs kam der Italiener dann besser ins Spiel, verkürzte auf 4:5, musste Satz zwei kurz darauf aber dennoch verloren geben.

Die Beine des Italieners wirkten nun aber aufgewärmt. Zu Beginn des dritten Satzes nahm der 26-Jährige seinem drei Jahre jüngeren Gegner ein zweites Mal den Aufschlag ab und zog auf 3:0 davon.

Ruud nahm sich eine kurze Verschnaufpause - als Berrettini bei 5:3 jedoch zum Satzgewinn aufschlug, war der Norweger wieder voll da und holte sich das Break zurück. Im Tiebreak war dann Ruud wieder der spielintelligentere Spieler und holte sich nach 2:35 Stunden glatt den Matchgewinn.

"Die ersten eineinhalb Sätze wurde alles, was er anfasste, zu Gold", analysierte Mats Wilander bei Eurosport: "Danach war es ein anderes Spiel - aber Ruud immer noch der bessere Spieler. Das war eine unglaubliche Leistung von Casper."

Berrettini mit Aufs und Abs

"Berrettini in drei Sätzen auf schnellem Belag in New York schlagen - das hätte ich nicht erwartet", meinte auch Zverev bei Eurosport. "Das war schon beeindruckend", stimmte Expertin Barbara Rittner zu: "Er hatte immer eine Antwort parat, bewegt sich gut, hat eine gute Länge, geht immer hinter her - Hut ab."

In den Match-Statistiken hatte Berrettini lediglich bei Assen (13:0) und Winnern (35:20) die Nase vorne. Ruud leistete sich dagegen deutlich weniger leichte Fehler (23:39) und erarbeitete sich viel mehr Breakchancen (5/14 zu 2/9).

Matteo Berrettini - US Open 2022 Fotocredit: Getty Images

Der Italiener stand nach einer Saison voller Aufs und Abs bei seinem fünften Grand-Slam-Teilnahme in Folge im Viertelfinale, hatte zuletzt allerdings die French Open verletzt (Hand-OP) und Wimbledon erkrankt (Covid) verpasst. 2019 hatte er in New York sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreicht.

French-Open-Finalist Ruud stand zum ersten Mal in New York in der Runde der letzten Acht und nun erstmals im Halbfinale.

Ruud könnte Nummer eins der Welt werden

Um nach den US Open die neue Nummer eins der Welt zu sein, muss er mindestens ins Finale kommen. Sollte er dort auf Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 3) treffen, müsste er das Turnier gewinnen - sonst wäre Alcaraz die neue Nummer eins.

Kommen weder Ruud noch Alcaraz ins Finale, übernimmt der im Achtelfinale gescheiterte Rafael Nadal die Spitze von Daniil Medvedev. Platz drei hat Ruud nach dem Turnier in jedem Fall schon sicher - und damit seinen Karriere-Höchstwert.

"Über die Nummer eins möchte ich nicht zu viel nachzudenken", sagte Ruud: "Natürlich träumt davon jeder Junge. Vor dem Turnier habe ich gar nicht gewusst, dass ich das erreichen kann. Ich werde es versuchen." Berrettini rutscht derweil von 14 leicht nach unten auf Rang 15, 16 oder 17.

