Ende Oktober wird das erste gemeinsame Kind des spanischen Paares erwartet. "Ich werde versuchen, mental bereit zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich wieder bereit für einen Wettkampf bin, werde ich da sein", meinte Nadal.

Damit ist womöglich auch seine Teilnahme am Laver Cup (23. bis 25. September) unsicher. Eigentlich hätte der Spanier zusammen mit Novak Djokovic, Roger Federer und Andy Murray das große Comeback der Big Four geben sollen.

Die Niederlage gegen Tiafoe bedeutete zugleich das Ende einer beeindruckenden Serie. Zuvor hatte Nadal 22 Matches in Folge bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen.

Bei den Australian Open und French Open holte der Routinier in diesem Jahr den Titel. In Wimbledon stoppte ihn eine Bauchmuskelverletzung, weshalb er nicht zu seinem Halbfinalduell mit Nick Kyrgios antreten konnte.

Rafael Nadal schwächelt bei US Open

Bei seinem Comeback auf die Tour in Cincinnati kurz vor den US Open war Nadal noch nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Der Spanier schied in der ersten Runde aus. Auch in New York ließ Nadal die Souveränität vorangegangener Jahre vermissen. Gegen Rinky Hijikata (1. Runde) und Fabio Fognini (2. Runde) verlor der 22-malige Grand-Slam-Sieger je den ersten Satz. Nur in der dritten Runde gegen Richard Gasquet gewann Nadal ohne Satzverlust.

Der Spanier erklärte nach seiner Niederlage gegen Tiafoe: "Tennis ist ein Sport, bei dem es um die Position geht. Man muss sehr, sehr schnell und sehr jung sein. Das bin ich im Moment nicht mehr." Er wolle versuchen, "wieder zu trainieren, eine Mini-Vorbereitung zu machen, um das Jahr in Europa mit einem guten Gefühl zu beenden. Es stehen noch einige Turniere an, wenn alles andere gut läuft."

