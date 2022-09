Medvedev ergänzte: "Seine Art zu spielen ist etwas anders, weil er kein Wühler ist. Aber in den Ballwechseln ist er sehr stark. Er ist schwer zu spielen und hat einen großartigen Aufschlag."

Kyrgios triumphierte im Arthur Ashe 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Dabei gelangen dem 27-Jährigen stolze 53 Winner.

"Wenn er bis zum Ende des Turniers so weiterspielt, hat er gute Chancen auf den Titel", sagte Medvedev. Der Titelverteidiger wird nach der Niederlage seine Spitze in der Weltrangliste verlieren.

Dagegen geht es für Kyrgios im neuen Ranking weiter nach oben. In der Liste am Montag wird er aller Wahrscheinlichkeit nach in die Top 20 zurückkehren.

