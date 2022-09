Was ihm denn jetzt durch den Kopf gehe, wollte der ehemalige Topspieler Brad Gilbert, der das On-Court-Interview im Arthur Ashe Stadium führte, von Karen Khachanov wissen?

Der 26-Jährige wandte sich daraufhin direkt an die Fans.

"Ich habe es geschafft, Leute", teilte er das Offensichtliche mit und bekam dafür Applaus.

Das wiederum veranlasste Khachanov zu einer kleinen Stichelei in Richtung der Tribünen: "Jetzt gebt ihr mir ein bisschen Liebe, dank Leute", versetzte der Weltranglisten-31. und macht das Daumen-hoch-Symbol.

Fans stehen hinter Kyrgios

Diese "Liebe" verteilten die Besucher während der 3:39 Stunden langen Partie fast ausschließlich an Kyrgios.

Der 27-Jährige spielte in den vergangenen Monaten in absoluter Bestform und begeisterte auch in New York mit seinem genialen Spiel. Da waren die meisten Fans bereit, ihm die regelmäßigen Unsportlichkeiten durchgehen zu lassen.

Nun aber steht Khachanov im Halbfinale und träumt den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel der Laufbahn.

