Kyrgios, der im Turnierverlauf einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen hatte, tat sich von Beginn an schwer gegen Khachanov.

Der Russe erspielte sich auch die erste Breakmöglichkeit und nutzte diese umgehend zum 7:5.

Im zweiten Satz, der ebenfalls von guten Aufschlagspielen auf beiden Seiten geprägt war, erspielte sich Kyrgios die einzige Chance zum Break und wandelte diese in eine 2:1-Führung um. Der Grundstein zum Satzausgleich.

Dennoch gelang es dem Favoriten nicht, die Begegnung unter Kontrolle zu bekommen.

Was für ein Druck über die Vorhand - Kyrgios breakt Khachanov

Im Gegenteil: Khachanov blieb ruhig, besann sich seiner Qualitäten und ließ sich von den gelegentlichen Unbeherrschtheiten und verbalen Ausbrüchen des Australiers nicht irritieren. So schaffte der Weltranglisten-31. aus Moskau ein Break im zwölften Spiel und sicherte sich den dritten Durchgang mit 7:5.

Kyrgios dreht im Tiebreak mächtig auf

Kyrgios balancierte in der Folge am Knockout entlang. Nach dem er in der Satzpause wutentbrannt eine Flasche auf den Boden gefeuert hatte, war er später bei 5:6 und 30:30 nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt.

Immerhin: Kyrgios gelang es rechtzeitig, das Ruder herumzureißen.

Tiebreak-Gala à la Kyrgios - da kann Khachanov nur staunen

Die Nummer 25 der Welt brachte das Service durch und spielte danach einen Tiebreak der Extraklasse (7:3).

Zoecke: "Khachanov kämpft vorbildlich"

Khachanov wiederum konterte mit dem Break zum 1:0 im fünften Satz. "Es ist beeindruckend, wie Karen hier agiert, mit Rückschlägen umgeht, seine Chance sucht und vorbildlich kämpft", lobte Ex-Profi Markus Zoecke, der die Partie als TV-Experte für Eurosport kommentierte.

Angriffstennis - Kyrgios schließt Rally gegen Khachanov perfekt ab

Tatsächlich ließ sich Khachanov den Vorteil nicht mehr aus der Hand nehmen und beendete das Match nach 3:39 Stunden mit dem ersten Matchball zu seinen Gunsten.

Khachanov: "Ich habe es geschafft, Leute!"

"Ich habe es geschafft, Leute", brach es nach der Partie aus Khachanov heraus. Nick hat einen großartigen Tiebreak gespielt. Was sollte ich machen? Einfach fokussiert bleiben und den nächsten Satz gewinnen", so der 26-Jährige. "Das Halbfinale gegen Casper Ruud will ich jetzt natürlich auch gewinnen."

Der Norweger hatte sich zuvor in seinem Viertelfinale in drei Sätzen 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) gegen Matteo Berrettini aus Italien durchgesetzt. Den bislang einzigen Vergleich mit Khachanov entschied Ruud 2020 beim ATP Masters von Rom für sich.

