"Washington zu gewinnen, so viele Matches zu gewinnen, ich hatte das Gefühl, dass der Druck nach dem Sieg in Wimbledon von mir abfallen würde. Als ein Wimbledon-Finalist, fast über den Berg", erläuterte der 27-Jährige nach seinem Zweitrundenerfolg gegen Benjamin Bonzi (7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4) auf der Pressekonferenz.

Er habe nicht gedacht, "dass ich mir so viel Druck auferlegen würde. Ich komme jeden Tag her, achte darauf, was ich esse, versuche zu schlafen. In jedem Training versuche ich, gute Entscheidungen zu treffen", so Kyrgios.

Dieses Verhalten sei sehr untypisch für ihn: "Ich weiß fast nicht mehr, wer ich bin, um ehrlich zu sein, denn das bin nicht ich."

Der Tennis-Bad-Boy, der in New York gegen Bonzi mit einem Spuck-Ausraster negativ aufgefallen war , meinte: "Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment wirklich professionell bin."

Kyrgios beschwert sich: "Es riecht nach Marihuana!"

Kyrgios macht Sprung in Weltrangliste

"Ich hätte nie gedacht, dass das Wimbledon-Finale mich dazu bringen würde. Ich dachte, es wäre andersherum, fast ein bisschen lasch und entspannt", sagte Kyrgios. Das Jahr sei daher "in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Was mein Tennis angeht, wollte ich mich quasi neu erfinden, zurück an die Spitze des Spiels kommen."

In der Weltrangliste kletterte der Australier in diesem Jahr bereits von Position 137 auf aktuell Rang 25. In Wimbledon musste sich Kyrgios erst im Finale Novak Djokovic geschlagen geben. Bei den US Open trifft er nun in Runde drei auf den US-Amerikaner J.J. Wolf (ATP-Nr. 87).

Ekel-Anfall: Kyrgios spuckt in Richtung seiner Box

