"Ich werde mich in guter Form und positiver Stimmung halten und auf eine Gelegenheit warten, wieder teilzunehmen", schrieb Novak Djokovic auf Twitter. Er bedanke sich bei seinen Anhängern für die "Nachrichten der Liebe und Unterstützung", den Spielerkollegen wünsche er "viel Glück" bei den US Open.

Bis zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach Djokovic vielleicht doch noch am letzten Grand-Slam-Wettbewerb der Saison teilnehmen könne.

Dafür hätte es allerdings vonseiten der USA einer Änderung der Einreiseregelungen im Hinblick auf eine Impfung gegen das Coronavirus bedurft.

An den US Open selbst hätte der 35-Jährige theoretisch auch ohne die Impfung teilnehmen dürfen.

"Novak ist ein großer Champion und es ist sehr unglücklich, dass er aufgrund der Impfpolitik der Regierung für Nicht-US-Bürger das Land nicht betreten und damit nicht an den US Open 2022 teilnehmen kann", teilte Turnierdirektorin Stacey Allaster auf Twitter mit.

Man freue sich nun "darauf, Novak bei den US Open 2023 wieder begrüßen zu dürfen".

Djokovic muss indes seine Jagd nach dem 22. Grand-Slam-Titel und der damit einhergehenden Einstellung des Rekords von Rafael Nadal auf Eis legen.

Zumindest kommt es in New York nicht zu einem Einreise-Theater wie zu Jahresbeginn in Melbourne, wo Djokovic nach langem Hin und Her sowie Terminen bei Gericht des Landes verwiesen wurde. So bleiben die Teilnahmen bei den French Open (Viertelfinale) und in Wimbledon (Turniersieg) die einzige beiden Grand-Slam-Auftritte des Superstars in dieser Saison.

