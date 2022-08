Ein Video in den Sozialen Medien zeigte Djokovic, wie er die Luxuskarosse eine Straße hochschob - unter den lauten Anfeuerungsrufen zahlreicher Zuschauer.

Ebenfalls auf Instagram teilte der 35-Jährige zuletzt mehrere Videos aus seinem Capoeira-Training.

Djokovic bereitet sich im Moment auf eine mögliche Teilnahme bei den US Open (ab 29. August live bei Eurosport) vor.

Der Serbe darf aktuell wegen seiner fehlenden Corona-Impfung weder in die USA noch nach Kanada einreisen. Daher verpasst Djokovic die Nordamerika-Vorbereitungsturniere wie etwa in Montreal oder Cincinnati. Der 21-malige Grand-Slam-Sieger muss bis zum Start der US Open auf eine Regeländerung oder Ausnahmegenehmigung hoffen.

Sonst verpasst Djokovic nach den Australian Open das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund seines Impfstatus. Die Hoffnung hat der 35-Jährige aber noch nicht verloren, wie er vor Kurzem bei Instagram erklärte

Djokovic stellt klar: Australien-Saga wird sich nicht wiederholen

