Am Rande des ATP-Turniers in Umag meinte Ivanisevic zudem: "Novak wird alles tun, was möglich ist, vielleicht mit einem Sondervisum, aber es sind nur noch zwei Wochen. Ich persönlich habe keine Hoffnung."

Damit könnte Djokovic in diesem Jahr bereits das zweite Grand-Slam-Turnier wegen seines Corona-Impfstatus' verpassen. Auch bei den Australian Open durfte der langjährige Weltranglistenerste nur zuschauen.

Für Ivanisevic ist die aktuelle Regelung, bei der nur äußerst selten Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, "Unsinn".

Man könne in die Vereinigten Staaten einreisen, "wenn man geimpft und positiv ist, aber nicht geimpft und negativ", wird der Djokovic-Coach von der "Marca" zitiert.

Djokovic hofft weiter auf Einreisegenehmigung

Der Serbe kann bereits nicht an den Masters-Turnieren in Montreal (ab 8. August) und Cincinnati (ab 14. August) teilnehmen - eigentlich für viele Spieler die alljährliche Hartplatz-Vorbereitung auf die US Open.

Djokovic trainierte zuletzt in Brasilien, wie Fotos und Videos auf Instagram zeigten. Der 35-Jährige hatte sich vor einigen Tagen für die Unterstützung seiner Fans bedankt und in den Sozialen Medien erklärt: "Ich bereite mich so vor, als ob ich teilnehmen könnte, während ich darauf warte, ob ich in die USA einreisen kann."

