Der Davis Cup folgt Mitte September.

"Ich war in Brasilien dabei und deshalb wäre es bitter für mich, in Brasilien mit Deutschland gewonnen zu haben und dann aber in Hamburg nicht dabei zu sein, in meiner Heimatstadt", sagte Zverev.

Er war in Paris im Match gegen Rafael Nadal Ende des zweiten Satzes umgeknickt und hatte Bänderrisse im rechten Fuß erlitten.

Seinen Heilungsfortschritt bezeichnete er als "in Ordnung. Ich kann mein Bein teilweise auch schon belasten. Es schaut alles gut aus, es fühlt sich auch alles gut an."

