Wenn Rafael Nadal sagt, dass er während einer Partie "frustriert" gewesen sei, muss es sehr schlecht gelaufen sein.

Tatsächlich sah es eineinhalb Sätze lang so aus, als ob die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium Zeuge einer Sensation würden. Fabio Fognini hatte den Favoriten im Griff und führte bereits 6:2, 4:2. Nadals Vorteil war, dass ihn solche Situationen nicht nervös machen.

"Man muss demütig bleiben und es akzeptieren", so der viermalige US-Open-Champion. Es sei "kein einfacher Monat" gewesen, er habe kaum Matches gehabt.

US Open

Zwischen Wimbledon und den US Open bestritt der Mallorquiner nur eine Partie, und die verlor er gegen Borna Coric beim Masters in Cincinnati . "Daher wusste ich, dass so etwas passieren kann", erklärte Nadal nach dem Sieg gegen Fognini