Für Nadal war es das erste Mal seit den Australian Open 2016, dass er bei einem Grand-Slam-Turnier in der 1. Runde den ersten Satz abgeben musste.

Nun ist dem Superstar dasselbe gegen den Weltranglisten-198. Rinky Hijikata passiert, der gegen den haushohen Favoriten mutig mitspielte und mit dem Break zum 4:3 den Grundstein zum Gewinn des ersten Satzes legte.

Nadal kam in der Folge besser zurecht und sicherte sich mit drei Satzerfolgen in Serie das Ticket die 2. Runde.

"Es war ein langes Warten", erklärte der Spanier nach dem Sieg. 1087 Tage war es her, dass der Routinier letztmals bei den US Open aufgeschlagen hatte. "Eine Zeit lang dachte ich, dass ich vielleicht nicht mehr zurückkommen kann, aber jetzt bin ich hier und super glücklich. Die Night Sessions hier in New York sind zweifellos die besten", so Nadal.

In Runde zwei wartet nun Fabio Fognini. Der Italiener hatte zum Auftakt Schwerstarbeit zu verrichten und stand beim 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4-Erfolg gegen Aslan Karatsev schon vor dem Aus. Die Bilanz gegen Nadal ist mit 4:13 deutlich negativ, bei den US Open 2015 aber warf Fognini den Ausnahmespieler in Runde drei aus dem Wettbewerb.

