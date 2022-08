Chris Widmaier, Sprecher des Tennisverbandes, meinte gegenüber der "New York Post" etwa : "Wenn man über den Serena-Effekt spricht, ist das wie ein Tsunami. Seitdem die Leute von der Nachricht erfahren haben, haben wir bis 15 Uhr 13.000 Karten für die US Open verkauft, darunter etwa 4.500 für die Eröffnungsnacht."

Dieser Ansturm sei nur Stunden, nachdem die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ihren Rücktritt angekündigt hatte, passiert. "Das ist ein spektakulärer Tag. Er könnte sogar beispiellos sein", erklärte der USTA-Sprecher.

Durch die erhöhte Nachfrage stiegen aber auch die Preise für die sonst erschwinglichen Tickets extrem an.

Für Plätze im oberen Bereich des Arthur Ashe Stadiums, für die normalerweise rund 35 US-Dollar fällig werden, werden mittlerweile Preise von bis zu 7.000 Dollar im Weiterverkauf aufgerufen, verriet Widmaier.

Ob Williams allerdings bereits am ersten Abend spielt, ist noch gar nicht klar. Erst in der Woche vor den US Open ( ab 29. August täglich live auf discovery+ ) wird das Turniertableau ausgelost. Die Vorfreude der Tennis-Fans auf den letzten US-Open-Auftritt der 40-Jährigen ist aber schon jetzt enorm.