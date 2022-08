"Ekelhaftes Verhalten. Das ist der Beste, den wir in diesem Sport haben, die Fans müssen etwas Respekt zeigen", kommentierte der Australier das Video. Darin war Medvedev nach der Beleidigung auf den betreffenden Fan zugegangen und meinte: "Was hast du gesagt?"

Rund eine Minute lang diskutierte der Russe daraufhin mit dem Fan. Andere anwesende Zuschauer forderten den Unruhestifter ebenfalls auf, sich bei der Nummer eins zu entschuldigen.

Medvedev wiederum ist zu hören, wie er dem Fan klarmacht: "Ich bin ganz ruhig."

Kyrgios hatte den Weltranglistenersten in Montreal in der zweiten Runde 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 geschlagen. Damit schied Medvedev überraschend früh aus dem Vorbereitungsturnier für die US Open ( ab 29. August täglich live auf discovery+ ) aus.