"Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt", erklärte Anett Kontaveit nach der Zweitrundenpartie gegen Serena Williams.

Tatsächlich war es vor mehr als 23.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium ein besonderer Abend. Die Atmosphäre knisterte - und nicht immer waren die Reaktionen von der Tribüne ganz fair. Hin und wieder brandete Jubel auf, wenn Kontaveit ein Fehler unterlief.

Stuhlschiedsrichterin Alison Hughes wandte sich infolgedessen mehrfach an die Fans und bat um Ruhe.

Es sei "sehr schwierig" gewesen mit den Zuschauern, gab Kontaveit zu, schränkte aber ein: "Ich glaube nicht, dass es ein persönlicher Angriff gegen mich war."

Auf der Pressekonferenz nach dem Match hatte die Weltranglistenzweite mit ihren Emotionen zu kämpfen.

Kontaveit von Emotionen ergriffen

Als im Anschluss an die englischen Fragen eine weitere Wortmeldung in ihrer Muttersprache kam, schossen Kontaveit die Tränen in die Augen.

Der Journalist hatte ihr unter anderem für das großartige Match gedankt. Kontaveit entgegnete, dass es keine Schande sei, gegen Serena zu verlieren, der Umgang mit dem Publikum aber "hart" gewesen sei.

Daraufhin erhob sich die 26-Jährige und verließ den Presseraum.

