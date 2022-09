Er wolle seine Gedanken und sein Beileid an die gesamte königliche Familie und Großbritannien ausrichten, ergänzte der 41-Jährige.

Auch Nadal erklärte: "Mein aufrichtiges und tief empfundenes Beileid an die königliche Familie des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und an das britische Volk zum Tod Ihrer Majestät Königin Elisabeth II."

Federer hatte die Königin 2010 persönlich in Wimbledon getroffen, als sie zum ersten Mal seit 33 Jahren wieder die All England Club Championships besuchte.

Damals berichtete der Schweizer gegenüber der ATP Tour: "Ich habe es einfach genossen, beim Mittagessen direkt neben ihr zu sitzen und die Chance zu bekommen, zu erfahren, was für ein Mensch sie ist, denn man hört natürlich viel über Leute ihres Status." Sie sei "sehr freundlich, sehr entspannt" gewesen.

Tod der Queen: Schweigeminute bei US Open

"Man konnte sehen, dass sie das schon eine Million Mal gemacht hat. Sie gab jedem am Tisch das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Das ist eines dieser Dinge, die man nie vergisst und von denen man seinen Kindern oder jemandem in der Zukunft erzählen kann", meinte Federer.

Auch die ATP und WTA Tour drückten in einem gemeinsamen Statement ihr Mitgefühl und Beileid aus. Tennis-Legende Billie Jean King erklärte zudem: "70 Jahre lang hat sie das Vereinigte Königreich und die gesamte Weltgemeinschaft maßgeblich geprägt und beeinflusst. Ich habe sie 2010 in Wimbledon getroffen, und das war ein besonderer Moment für mich. (...) Sie hat sich ihren Platz in der Geschichte verdient und wir werden sie vermissen."

Bei den aktuell laufenden US Open wurde vor dem ersten Damen-Halbfinale zwischen Ons Jabeur und Caroline Garcia eine Schweigeminute im Gedenken an Königin Elizabeth II. abgehalten.

