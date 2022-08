Der US-Tennisverband USTA, Veranstalter der US Open , hat sich entschieden: Victoria Azarenka wird nicht an der "Tennis Plays for Peace Exhibition" teilnehmen.

"Nach sorgfältiger Prüfung und dem Dialog mit allen Beteiligten", so heißt es in einer Erklärung des Verbandes, habe man sich darauf verständigt, dass die aus Minsk in Belarus stammende Weltranglisten-26. nicht zu dem Event zugelassen wird.

Mit Rücksicht auf die Gefühle "ukrainischer Akteure und des anhaltenden Konflikts halten wir dies für die richtige Vorgehensweise", erläuterte die USTA.

Dennoch schätze man die Bereitschaft von Azarenka, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Medienberichten zufolge hatte es im Vorfeld Kritik aus dem Kreis der Profis daran gegeben, dass die 33-Jährige möglicherweise mit von der Partei sei. Der Grund: Belarus unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Mehr als eine Million Dollar für die Ukraine

Bislang wurden durch die Initiative "Tennis Plays for Peace", die von der ATP, der WTA, der ITF und allen vier Grand-Slam-Turnieren getragen wird, mehr als eine Million US-Dollar gesammelt, die der Ukraine zugutekommen werden.

Die "Tennis Plays for Peace Exhibition" geht am 24. August auf der Turnieranlage der US Open im Louis Armstrong Stadium über die Bühne. Unter anderem sind Rafael Nadal, Iga Swiatek und John McEnroe am Start.

