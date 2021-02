Mit seiner Kritik an den westlichen Medien fuhr der 60-Jährige fort. Diese hätten "sich nur auf Federer und Nadal konzentriert und haben Novak keine Aufmerksamkeit geschenkt. Das war der einzige Weg, ihn aufzuhalten", mutmaßte Djokovic Senior.

Alle "normalen Menschen auf der Welt" seien dagegen Fans des Weltranglistenersten. "Haben Sie sich jemals gefragt, warum er in China am besten spielt? Er spürt dort die Liebe, echte Liebe. Etwas, was er im Westen nicht erleben darf", meinte Srdjan Djokovic.