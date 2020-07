Die Preisgeld-Debatte ist seit Jahren ein heikler Punkt im Profi-Tennis, infolge der Corona-Pandemie hat das Thema weiter Fahrt aufgenommen. Vor allem die Art und Weise der Verteilung erhitzt die Gemüter. Das zeigen auch die Aussagen von Andrew Harris. "Ich weiß, dass es Federer nur darum geht, das Geld an der Spitze zu behalten", kritisierte der Australier den Superstar im Podcast "Break Point".

Andrew Harris steht derzeit auf Rang 204 der ATP-Weltrangliste, seine beste Platzierung erreichte er im November 2019 mit Position 159. Der 26-Jährige ist als Profi noch weit weg von der Weltspitze, sein Karriere-Preisgeld beläuft sich auf verhältnismäßig bescheidene 209.000 Euro. Zum Vergleich: Federer steht aktuelle bei rund 115 Millionen Euro.

Spieler wie Harris geraten daher im Angesicht der aktuellen Unterbrechung der ATP Tour schnell in finanzielle Schwierigkeiten - was aus seiner Sicht damit zu tun hat, dass die Preisgelder bei den Turnieren nicht gerecht verteilt werden.

Federer, so Harris, sage in der Öffentlichkeit das, was die Leute hören wollen. "Dass er dafür ist, mehr Geld an Spieler mit niedrigerem Rang zu verteilen. Aber wenn es um die Abstimmung geht, bevorzugt er es, das Geld an der Spitze zu halten", moniert der Australier.

Vorwurf an Federer, Nadal und Djokovic

Vor allem von den sogenannten Big 3 um Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic erwartet sich Harris mehr Unterstützung. "Roger, Rafa und Novak sind so lange an der Spitze, dass sie fast vergessen haben, wie es ist, in den unteren Positionen zu sein", glaubt Harris.

Es brauche eine "System, in dem wir dreihundert Spieler unterstützen können". Schließlich herrsche auch außerhalb der Top 100 ein hohes Niveau, nur sei es schwierig, dort ausreichend Geld zu verdienen. "Der Reichtum wird an der Spitze verteilt", erklärte Harris.

Immerhin: Von Djokovic komme zumindest etwas Hilfe. "Ich bin nicht sicher, ob es genug ist, aber von diesen dreien denke ich, dass er am meisten tut."

