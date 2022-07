Der 22-malige Grand-Slam-Sieger war bei seinem erstmaligen Einzug in die Top fünf etwa einen Monat von seinem 19. Geburtstag entfernt. Alcaraz hatte diesen vor wenigen Monaten am 5. Mai gefeiert.

Die Top-5-Platzierung des jungen Spaniers stand in Hamburg schon vor seiner Endspiel-Teilnahme fest. Alcaraz hatte den Slowaken Alex Molcan im Halbfinale 7:6 (7:2), 6:1 geschlagen und sich damit seine persönliche Spitzenplatzierung im Ranking gesichert.

Ad

Der 19-Jährige (4895 Punkte) überholte dabei den Norweger Casper Ruud (4890) um gerade einmal fünf Zähler.

ATP Hamburg Matchball-Drama mit Happy End: Musetti fügt Alcaraz erste Finalpleite zu VOR 16 STUNDEN

An der Spitze bleibt Daniil Medvedev (7775) vor der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (6850). Nadal reiht sich auf Position drei ein (6165) und Stefanos Tsitsipas macht die Top fünf auf Rang vier perfekt (5045).

Novak Djokovic verweilt weiterhin auf Position sieben (4770). Alcaraz gewann in dieser Saison bereits vier Titel, darunter die beiden Masters-Turniere in Madrid und Miami. Zudem siegte er in Barcelona und Rio de Janeiro. Im Vorjahr holte der Teenager seinen ersten Karrieretitel beim ATP-Turnier in Umag (Kroatien).

Das könnte Dich auch interessieren: Anführer der Impfgegner? Djokovic-Coach Ivanisevic schießt gegen Kritiker

Final-Sieg in Gstaad: Ruud beendet Berrettini-Siegeszug

ATP Gstaad Ruud verteidigt Titel in Gstaad und beendet Berrettini-Serie VOR 19 STUNDEN