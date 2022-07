Ivanisevic führte im Gespräch mit der kroatischen Sportseite "gol.dnevnik.hr." aus: "Er möchte sich nicht impfen lassen, er möchte die Impfung nicht in seinen Körper lassen, er sagt niemandem, dass man sich nicht impfen lassen sollte. Ich respektiere seine Entscheidung."

Mit Blick auf die Infektionen einiger Spielerinnen und Spieler bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren, sagte der Kroate: "Die Leute haben sich in Australien, bei Roland Garros und Wimbledon infiziert und niemandem ist etwas passiert. Es gibt so viele Widersprüche. Ich bin geimpft, für mich war das kein Problem."

Ivanisevic weiter: "Zweieinhalb Jahre terrorisiert man uns nun. Wenn man infiziert ist, ist es so, als habe man die Krätze. Sie werfen dich und das ganze Team raus. Wir standen am Pranger."

Große Hoffnung, dass die USA ihre Vorgaben bis zum Start der US Open noch ändert, hat Ivanisevic nicht. "Ich weiß nichts über die US Open, es ist schwierig. Ich bin optimistischer, dass ich das ATP-Turnier in Umag (Austragungsort der Croatia Open,) gewinne als dass sie ihn starten lassen", witzelte der 50-Jährige