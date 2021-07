Auch Alexander Zverev (Hamburg) machte einen kleinen Sprung, obwohl er in Wimbledon schon im Achtelfinale ausgeschieden war. Er überholte im Ranking US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich und kletterte um einen Platz auf Rang fünf. Andrea Petkovic (Darmstadt) kehrte durch ihren Finaleinzug beim WTA-Turnier in Hamburg in die Top 100 zurück und belegt Platz 97.

Angeführt werden die Weltranglisten weiterhin von den beiden Wimbledon-Champions Novak Djokovic (Serbien) und Barty (Australien). Der Italiener Matteo Berrettini, der Djokovic am Sonntag bei dessen 20. Grand-Slam-Sieg unterlegen war, verdrängte den Schweizer Superstar Roger Federer (Schweiz) vom achten Rang. Bartys Finalgegnerin Karolina Pliskova (Tschechien) kehrte in die Top 10 zurück und ist nun Siebte.

ATP-Weltrangliste vom 12. Juli 2021

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 12.113 Punkte

2. (2.) Daniil Medwedew (Russland) 10.370

3. (3.) Rafael Nadal (Spanien) 8270

4. (4.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 8150

5. (6.) Alexander Zverev (Hamburg) 7475

6. (5.) Dominic Thiem (Österreich) 7425

7. (7.) Andrej Rublew (Russland) 6255

8. (9.) Matteo Berrettini (Italien) 5488

9. (8.) Roger Federer (Schweiz) 4215

10. (12.) Denis Shapovalov (Kanada) 3625

11. (18.) Hubert Hurkacz (Polen) 3163

12. (11.) Diego Schwartzman (Argentinien) 3060

13. (13.) Pablo Carreno Busta (Spanien) 2940

14. (10.) Roberto Bautista Agut (Spanien) 2765

15. (19.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2738

16. (14.) Casper Ruud (Norwegen) 2725

17. (15.) Alex de Minaur (Australien) 2690

18. (20.) Cristian Garin (Chile) 2610

19. (17.) Gael Monfils (Frankreich) 2603

20. (16.) David Goffin (Belgien) 2500

...

30. (30.) Stan Wawrinka (Schweiz) 1922

...

47. (45.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1410

...

59. (62.) Dominik Koepfer (Furtwangen) 1153

WTA-Weltrangliste vom 12. Juli 2021

1. (1.) Ashleigh Barty (Australien) 9635 Punkte

2. (2.) Naomi Osaka (Japan) 7336

3. (4.) Aryna Sabalenka (Belarus) 6965

4. (6.) Sofia Kenin (USA) 5640

5. (7.) Bianca Andreescu (Kanada) 5331

6. (5.) Jelena Switolina (Ukraine) 5125

7. (13.) Karolina Pliskova (Tschechien) 4975

8. (9.) Iga Swiatek (Polen) 4695

9. (3.) Simona Halep (Rumänien) 4330

10. (12.) Garbine Muguruza (Spanien) 4165

11. (11.) Belinda Bencic (Schweiz) 4085

12. (10.) Petra Kvitova (Tschechien) 3985

13. (17.) Barbora Krejcikova (Tschechien) 3893

14. (14.) Wiktoria Asarenka (Belarus) 3845

15. (15.) Jennifer Brady (USA) 3830

16. (8.) Serena Williams (USA) 3641

17. (16.) Elise Mertens (Belgien) 3575

18. (19.) Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) 3420

19. (18.) Maria Sakkari (Griechenland) 3420

20. (20.) Elena Rybakina (Kasachstan) 3258

...

22. (28.) Angelique Kerber (Kiel) 2950

...

58. (54.) Laura Siegemund (Metzingen) 1398

...

97. (130.) Andrea Petkovic (Darmstadt) 850

(SID)

