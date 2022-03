Der Film zeigt den Aufstieg des Duos aus einem ärmlichen Vorort von Los Angeles in den Tennisolymp. Die 40 Jahre alte Serena gewann in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Titel, ihre ein Jahr ältere Schwester Venus holte sich sieben Grand-Slam-Siege.

Die Schwestern verfolgten die Verleihung vor Ort im Dolby Theatre in Hollywood. Serena bedankte sich am Montag auf Instagram: "Dieser Abend war surreal. Ihn mit meiner Schwester neben mir zu verbringen, bedeutet mir mehr als alles andere. Ich bin so dankbar, dass die Academy diesen Abend so unvergesslich gemacht hat."

Zudem wandte sie sich an den Oscar-Gewinner: "Danke Will Smith, dass Du diese Story auf die Leinwand gebracht und unsere Familie geehrt hast."

"Ich hätte nie davon geträumt oder erwartet, wegen eines Films bei den Academy Awards zu sein, der meine Familiengeschichte zeigt. Das ist mehr als ein Traum", meldete sich auch Venus bei Instagram und schrieb: "Ich kann Euch sagen: Hört nicht auf zu träumen. Hört nicht auf zu arbeiten. Hört nicht auf zu kämpfen. Ich komme aus Compton und nun bin ich hier."

Smith ohrfeigt Comedian Rock

Die Verleihung überschattete allerdings ein Eklat um den Schauspieler. Smith ohrfeigte auf der Bühne den Comedian Chris Rock, der zuvor über die Frisur seiner Ehefrau Jada Pinkett-Smith gewitzelt hatte.

Ende des vergangenen Jahres hatte Pinkett-Smith verraten, dass sie an einer Krankheit leidet, wegen der ihr die Haare ausfallen. Die 50-Jährige zeigte sich bei der Oscar-Verleihung an der Seite ihres Mannes mit einer Glatze. Der Comedian hatte daraufhin auf der Bühne gesagt, er könne es kaum erwarten, sie in der Fortsetzung des Films 'Die Akte Jane' zu erleben.

Im Original 1997 spielte Demi Moore die Hauptrolle mit einem kahl geschorenen Kopf. Zuerst sah man, dass Smith über den Witz lachte während seine Frau die Augen verdrehte. Doch kurz darauf lief Smith auf die Bühne und schlug Rock ins Gesicht.

Als er sich wieder hingesetzt hatte, rief er zweimal durch den Saal: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen sch*** Mund!"

