Tatjana Maria - Jule Niemeier live: Viertelfinale in Wimbledon live im TV, Livestream und im Liveticker

Wimbledon live im TV und im Livestream: Am Dienstag (5. Juli 2022) findet in Wimbledon das Viertelfinale zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier statt. Die beiden deutschen Tennisprofis stehen bei den All England Championships in London erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie Maria gegen Niemeier aus London.