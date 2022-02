"Ich glaube nicht", sagte Tim Henman gegenüber "BBC Radio 4" auf die Frage, ob er glaube, dass Djokovics Teilnahme in Wimbledon in Gefahr sei.

Der 47-Jährige gehört dem Komitee des All England Club an, der das Grand-Slam-Turnier in London ausrichtet. Demnach würde der Impfstatus den Serben nicht daran hindern, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Nach geltenden Vorschriften müssen internationale Sportler geimpft sein, um nach Frankreich und in die Vereinigten Staaten einreisen zu dürfen. Eine Teilnahme an den French- und US Open wäre also nach aktuellem Stand für den Weltranglistenersten nicht möglich.

Die britische Regierung verlangt hingegen von ausländischen Reisenden keine Impfung - eine Einreise wäre nach derzeitigem Stand nicht beeinträchtigt.

Wieder entscheidet die Regierung über Djokovics Schicksal

Das Komitee orientiere sich an der Auslegung der Regierung, erklärte Henman: "Um in das Vereinigte Königreich zu kommen, sind dies die Richtlinien, die das Turnier in diesem Stadium befolgen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die von der Regierung bestimmt."

Im Interview mit der "BBC" gab Novak Djokovic zuletzt zu verstehen, sich weiterhin nicht impfen lassen zu wollen - auch wenn er deswegen auf die Teilnahme an weiteren Turnieren verzichten müsste. Er sei "schon immer ein großer Anhänger von Wellness, Wohlbefinden, Gesundheit und Ernährung" gewesen, so der 20-fache Grand-Slam-Sieger.

Eine Hintertür ließ sich der Serbe jedoch offen. Djokovic halte sich demnach die Option frei, sich in Zukunft impfen zu lassen, "weil wir alle gemeinsam versuchen, die bestmögliche Lösung für das Ende von Covid zu finden."

