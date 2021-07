Matteo Berrettini setzte sich nach 3:04 Stunden mit 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 gegen Kumpel Félix Auger-Aliassime durch und qualifizierte sich damit erstmals für das Wimbledon-Halbfinale. Dort bekommt es der an Nummer sieben gesetzte Italiener mit Überraschungsmann Hubert Hurkacz zu tun.

Der Pole bezwang Wimbledon-Rekordsieger Roger Federer nach einer weltklasse Leistung überraschend deutlich 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.

Denis Shapovalov trifft in der Vorschlussrunde am Freitag auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Novak Djokovic hatte sich zuvor in drei Sätzen gegen Márton Fucsovics durchgesetzt.