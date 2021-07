Publiziert 01/07/2021 Am 14:59 GMT

Roberto Bautista Agut schlug den Serben Miomir Kecmanovic in fünf Sätzen 6:3, 6:3, 6:7 (3:7), 3:6, 6:3.

Der Spanier trifft nun auf Dominik Koepfer, der sich bereits am Mittwoch gegen den Südkoreaner Soon-woo Kwon mit 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 durchsetzte.

Auch der Chilene Cristian Garin ist eine Runde weitergekommen. Der 25-Jährige, der beim Turnier an der Church Road an Nummer 17 gesetzt ist, besiegte den Australier Marc Polmans in vier Sätzen 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 7:6 (7:5).

Garins Gegner steht noch nicht fest. Er spielt gegen den Sieger der Partie Pedro Martinez (ESP) gegen Gael Monfils (FRA/13).

Der Slowene Aljaz Bedene steht ebenfalls in der dritten Runde. Bedene feierte einen souveränen 6:1, 6:0, 6:2-Erfolg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka.

