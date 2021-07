Serena Williams gelang das laut "IBM" dabei gleich zweimal. Sowohl die Venezolanerin Milagros Sequera 2007 als auch Sabine Lisicki im Achtelfinale 2013 mussten gleich 14 Punkte nacheinander abgeben.

Venus Williams schaffte dieses Kunststück 2009 gegen die Schweizerin Stefanie Vögele.

Ons Jabeur rang in einem Drei-Satz-Krimi Garbiñe Muguruza mit 5:7, 6:3 und 6:2 nieder und erreichte erstmals das Achtelfinale an der Church Road. Zuvor stand die 26-Jährige bereits bei den Australian Open in Melbourne und den French Open in Paris im Achtelfinale.

Schon in der Generalprobe für die All England Championships überzeugte Jabeur. Sie krönte sich zur Siegerin in Birmingham und gewann damit als erste Tunesierin ein WTA-Turnier.

