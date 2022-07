Kerber, die zuvor sowohl Kristina Mladenovic als auch Magda Linette souverän in jeweils zwei Sätzen bezwungen hatte, fand von Beginn an nicht in die Partie. Im ersten Satz gab sie gleich ihr erstes Aufschlagspiel zum zwischenzeitlichen 1:3 ab.

Im zweiten Satz bahnte sich zunächst eine Wendung an, Kerber gelang es insgesamt zweimal, Mertens zu breaken - allerdings gab sie selbst gleich drei eigene Aufschlagspiele ab. Bereits nach 90 Minuten war das Duell mit der Nummer 31 der WTA-Weltrangliste beendet.

Nach ihrem starken Auftritt im vergangenen Jahr, als Kerber bis ins Wimbledon-Halbfinale vordrang, muss die Kielerin nun also überraschend früh die Segel streichen.

