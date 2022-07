Carlos Alcraz geriet gegen den Weltranglisten-13. früh ins Hintertreffen.

Nach nur 32 Minuten verlor der Aufsteiger der Tennisszene den ersten Satz, anschließend verteidigte Jannik Sinner ein frühes Break erfolgreich zur 2:0-Führung.

Im Tiebreak des dritten Durchgangs wehrte Alcaraz zwei Matchbälle ab und zwang den Italiener in Satz vier.

Dort nutzte Sinner nach 3:35 Stunden Spielzeit seine sechste Siegchance.

In der dritten Runde hatte der an Position fünf gesetzte Alcaraz die deutsche Nummer eins Oscar Otte glatt in drei Sätzen bezwungen.

