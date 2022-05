Dabei wandte er sich direkt an den Mallorquiner und verlinkte ihn in seinem Tweet: "Wir haben zusammen an Wettkämpfen teilgenommen, haben gegeneinander auf der Tour gespielt."

"Bitte sag mir, wie es denn fair ist, dass ukrainische Spieler nicht nach Hause zurückkehren können? Wie ist es fair, dass ukrainische Kinder nicht Tennis spielen können? Inwieweit ist es fair, dass Ukrainer sterben?", fragte er Nadal.

Stakhovsky befindet sich in seiner vom Krieg gebeutelten Heimat und leistet Dienst in der Reservistenarmee.

