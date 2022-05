"Macht es nicht mehr Spaß, es zu sehen, wenn es so weit ist? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man raten wollte, könnte man erraten, wer es ist", meinte die viermalige Grand-Slam-Siegerin lediglich.

Viele Fans mutmaßten aber, dass es sich um Kyrgios handeln könnte. Denn Anfang des Jahres hatten Osaka und der Australier gemeinsam in Los Angeles trainiert.

Kyrgios postete damals ein Video auf Instagram und schrieb: "Schnelle LA-Session mit Naomi Osaka. Analysierte meinen Aufschlag, um jedes Detail zu finden... Den Lernhunger von einem Champion wie ihr zu sehen war fantastisch."

Der 27-Jährige hat bereits Erfahrung im Mixed-Doppel. Im vergangenen Jahr war Kyrgios mit Venus Williams in Wimbledon an den Start gegangen, 2019 hatte er an der Seite von Desirae Krawczyk aufgeschlagen.

Naomi Osaka war 2021 nicht am Start

Osaka meinte zudem gegenüber Reportern, sie versuche für den Doppel-Wettbewerb in Wimbledon ihr Spiel am Netz zu verbessern. "Ich möchte die Person, mit der ich spiele, wirklich nicht enttäuschen, denn wenn ich Doppel spiele, sage ich immer: 'Sorry, ich werde versuchen, keine Belastung zu sein'", erklärte die 24-Jährige.

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. Im vergangenen Jahr hatte Osaka wegen mentaler Probleme auf eine Teilnahme in Wimbledon verzichtet

