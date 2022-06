Nick Kyrgios drehte sich um und spuckte in Richtung der Tribüne.

Dort saß der Adressat der ungewöhnlichen Botschaft. "Einer von denen hat mich nicht respektiert", ließ der Australier wissen. Er habe verbal "eine Menge abbekommen", die Spuckattacke sei eine Reaktion darauf gewesen. "Mit jemandem, der mich unterstützt, würde ich das nicht machen", so Kyrgios nach dem 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5-Erfolg gegen den britischen Außenseiter Paul Jubb

Er habe "kein Problem damit, viel davon zu bekommen", aber: "Ich verstehe nicht, dass ich bestraft werde, sobald ich das zurückgebe - wie zum Beispiel in Stuttgart."

Dort setzte sich der Weltranglisten-40. im Halbfinale gegen Andy Murray verbal gegen rassistische Beleidigungen von den Rängen zur Wehr - und wurde dafür während der Partie mit einem Spielabzug sanktioniert.

Der respektlose Zuschauer in Wimbledon wiederum sei nicht zum Match gekommen, um einen der Spieler zu unterstützen, sondern "nur um zu provozieren", erläuterte Kyrgios. "Das ist in Ordnung, aber wenn ich mich wehre, dann ist das eben so." Inklusive Spuckaktion.