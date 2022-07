Novak Djokovic hat es geschafft, zum siebten Mal in seiner Laufbahn drehte der Serbe bei einem Grand-Slam-Wettbewerb einen 0:2-Satzrückstand.

Das Erstaunliche in diesem Spiel: Nach dem Verlust des umkämpften ersten Satzes (5:7) stand er im zweiten (2:6) komplett auf verlorenem Posten gegen Jannik Sinner. Es drohte ein sang- und klangloses Aus. Doch Djokovic, gestählt durch 69 Teilnahmen an Grand-Slam-Wettbewerben, reagierte.

Ad

"Die Toilettenpause war der Wendepunkt", erklärte Djokovic. Das Publikum auf dem Centre Court lachte herzlich über den Scherz, der keiner war. "Ich habe mich erfrischt, in den Spiegel geschaut und mir aufmunternde Worte zugesprochen. Das war wirklich so", betonte der 35-Jährige. Er bezeichnete das als "Pep Talk".

Wimbledon Mega-Comeback! Djokovic dreht Match gegen Sinner und verhindert K.o. VOR 16 STUNDEN

Die Wirkung setzte unmittelbar ein.

Djokovic: Es waren zwei Matches in einem

Ab dem dritten Satz wirkte der Favorit wie ausgewechselt. "Es waren zwei komplett unterschiedliche Matches und ab dem dritten Satz habe ich mich ganz anders gefühlt", erläuterte Djokovic später auf der Pressekonferenz. Diese "zweite" Partie ab Satz drei gewann der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger denn auch locker 6:3, 6:2, 6:2 . Das Halbfinalticket war gebucht.

Etwas genauer wollten die Pressevertreter aber schon wissen, wie das denn gelaufen sei in der Pause zwischen den Sätzen zwei und drei.

Ob er denn in aggressiver Weise ins Selbstgespräch gegangen sei, um sich zu pushen? "Nein, es ging nur um positive Worte und Bestätigungen, denn wenn du dich negativ und niedergeschlagen fühlst, dann hilft dir das, um dich wieder zu animieren - auch wenn sich das etwas aufgesetzt anhören mag", so Djokovic.

Djokovic macht es wie im French-Open-Finale

Er habe diese Strategie schon früher eingesetzt. "Im Endspiel von Roland-Garros, als ich zwei Sätze zurücklag gegen Stefanos Tsitsipas, habe ich das auch so gemacht." Damit spielte er auf das French-Open-Finale des vergangenen Jahres an, als der den Griechen in fünf Sätzen niederrang und den Titel holte. Ein Allheilmittel sei die Methode freilich nicht. "Es hat funktioniert heute, aber das tut es nicht immer." Es gebe "keine Garantie".

Er habe gegen Sinner aber gemerkt, dass er "etwas verändern" müsse. "Ich habe immer daran geglaubt, dass ich zurückkommen kann, dass meine Erfahrung mit solchen Situationen sich durchsetzt", betonte der Weltranglistendritte.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor. "Gerade gegen junge Spieler wie Jannik, die noch nicht so viele Fünfsatzpartien gespielt und noch nicht so häufig auf dem Centre Court in Wimbledon aufgeschlagen haben, kann das eine Rolle spielen." Wie groß diese Rolle sei, hänge immer von den beiden Kontrahenten selbst ab. "Ich denke, es nicht entscheidend, aber hilfreich", so Djokovic.

Britischer Hoffnungsträger fordert Djokovic

Das große Plus an Erfahrung könnte dem Routinier auch im Halbfinale in die Karten spielen. Der Gegner heißt Cameron Norrie. Der Brite ist erstmals in seiner Laufbahn in der zweiten Woche eines Major-Events dabei, geht aber immerhin mit der frischen Erfahrung eines Fünfsatzsieges gegen David Goffin im Viertelfinale in die Begegnung.

Es wäre dennoch eine Überraschung, wenn Djokovic auf eine Toilettenpause zurückgreifen müsste, um das Match zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Tweener-Ass - der krasseste Matchball von Wimbledon

Besser als Schuhe zu posten: Wilander lobt Tennisprofis

Wimbledon Krimi im deutschen Viertelfinale! Mama Maria wirft Niemeier raus VOR 18 STUNDEN