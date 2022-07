Nadal hatte das Geschehen komplett im Griff und sorgte schnell für klare Verhältnisse.

Einzig im dritten Satz gelang es Sonego, einen Nadelstich zu setzen.

Ad

Die Nummer 27 der Setzliste erspielte sich seinen ersten Breakball, durchbrach das Aufschlagspiel des Superstars und kam von 2:4 wieder auf 4:4 heran.

Wimbledon Wahnsinn! Kyrgios fordert Disqualifikation von Tsitsipas VOR EINER STUNDE

Es blieb ein kleines Zwischenhoch.

Nadal ließ mit zwei Spielen in Serie keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und zog ungefährdet in die Runde der letzten 16 ein.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer: Warum es Wimbledon nicht klappte und wie es weitergeht

Entertainer oder Störenfried? Fans haben klare Meinung zu Kyrgios

Wimbledon Sensation in Wimbledon! Dominatorin Swiatek gescheitert VOR 4 STUNDEN